Traisen besiegt FC Purkersdorf souverän mit 5:2

2. Klasse Traisental/AV: Rund 70 Besucher fanden sich am Sportplatz in Traisen ein um das Spiel der 17. Runde zu sehen. Der FC Purkersdorf konnte Traisen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der WSV Traisen wusste zu überraschen. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Bereits in der Anfangsphase gelang den Gastgebern die Führung. Jemin Krasniqi trug sich in der siebten Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 1:0. Philipp Grabner ließ sich in der 15. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Purkersdorf. Doch die Hausherren schlugen erneut zurück. Traisens Durim Morina stellte mit dem 2:1 in der 21. Minute die Weichen auf Sieg. Zwei schnelle Treffer von Sead Morina (25.) und Krasniqi (30./EM) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten der Heimmannschaft. Bis zur Pause hielt die Defensive von FC Purkersdorf dicht, sodass sich der Vorsprung des WSV Traisen nicht weiter vergrößerte.

Traisen holt souveränen Heimerfolg

Mit dem Treffer zum 2:4 in der 71. Minute machte Grabner zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Traisen war jedoch weiterhin groß. Abdelmajid Ibrahim brachte den WSV Traisen in ruhiges Fahrwasser, indem er kurz darauf das 5:2 erzielte (73.). Letztlich fuhr Traisen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Beim WSV Traisen präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Mit dem Dreier sprang Traisen auf den elften Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Der WSV Traisen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten.

FC Purkersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Purkersdorf momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Purkersdorf insgesamt nur sechs Zähler.

Traisen tritt am kommenden Sonntag bei SV Neulengbach an, FC Purkersdorf empfängt am selben Tag SV Altlengbach-Laabental.

2. Klasse Traisental/AV: WSV Traisen – FC Purkersdorf, 5:2 (4:1)

7 Jemin Krasniqi 1:0

15 Philipp Grabner 1:1

21 Durim Morina 2:1

25 Sead Morina 3:1

30 Jemin Krasniqi 4:1

71 Philipp Grabner 4:2

73 Abdelmajid Ibrahim 5:2