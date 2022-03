SV Böheimkirchen zwingt Eichgraben in die Knie

Details Montag, 21. März 2022 01:57

2. Klasse Traisental/AV: Rund 50 Fans kamen zum Sportplatz in Böheimkirchen. Für Eichgraben gab es in der Partie gegen SV Böheimkirchen, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Gegen Böheimkirchen setzte es für USV Eichgraben eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte Eichgraben nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Für das erste Tor sorgte Agon Demiri. In der 37. Minute traf der Spieler von SV Würth Böheimkirchen ins Schwarze. Zur Pause reklamierte die Heimmannschaft eine knappe Führung für sich. Das 2:0 ließ SV Böheimkirchen zum zweiten Mal im Match jubeln (74.). Torschütze war diesmal David Steiner. Für das 3:0 sorgte SV Würth Böheimkirchens Felix Göndle in Minute 92. Kurz darauf traf Gerhard Billek in der Nachspielzeit für USV Eichgraben (94.). Zum Schluss feierte SV Böheimkirchen einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gäste.

Böheimkirchen macht Boden gut

Böheimkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Würth Böheimkirchen liegt nun auf Platz zehn. SV Böheimkirchen verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und neun Niederlagen.

Mit 22 Zählern aus 16 Spielen steht Eichgraben momentan im oberen Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat USV Eichgraben derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Böheimkirchen zu SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, zeitgleich empfängt Eichgraben den FCU Frankenfels/Schwarzenbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen – USV Eichgraben, 3:1 (1:0)

37 Agon Demiri 1:0

74 David Steiner 2:0

92 Felix Goendle 3:0

94 Gerhard Billek 3:1