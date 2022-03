Eichgraben bezwingt FCU Frankenfels

Details Sonntag, 27. März 2022 00:48

2. Klasse Traisental/AV: Eichgraben gewann das Samstagsspiel gegen Frankenfels vor etwa 70 Fans mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Eichgraben die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der FCU Frankenfels/Schwarzenbach für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 5:3.

Der Gast geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Maximilian Pottendorfer das schnelle 1:0 für Eichgraben erzielte. Lange währte die Freude von USV Eichgraben nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Michael Deuretzbacher mit einem Freistoß den Ausgleichstreffer für den FCU Frankenfels. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Eichgrabens Philip Smola das 2:1 (40.). Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Pottendorfer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (72.). Für das 4:1 sorgte Eichgrabens Patrick Bodnar in Minute 82. Kurz vor Schluss traf Frankenfels durch einen Penalty von Oliver Tröstl (91.) noch zum 4:2-Endstand. Zum Schluss feierte USV Eichgraben einen dreifachen Punktgewinn gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach.

Eichgrabens Tormaschine läuft weiter

Mit 51 geschossenen Toren gehört Eichgraben offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Traisental/AV. Acht Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat USV Eichgraben momentan auf dem Konto.

Beim FCU Frankenfels präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Frankenfels derzeit auf dem Konto.

Eichgraben setzte sich mit diesem Sieg vom FCU Frankenfels/Schwarzenbach ab und belegt nun mit 25 Punkten den fünften Rang, während der FCU Frankenfels weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist USV Eichgraben zum WSV Traisen, zeitgleich empfängt Frankenfels SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus.

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 4:2 (2:1)

91 Oliver Troestl 4:2

82 Patrick Bodnar 4:1

72 Maximilian Pottendorfer 3:1

40 Philip Smola 2:1

9 Michael Deuretzbacher 1:1

8 Maximilian Pottendorfer 1:0