Klare Sache für SV Türnitz in Bischofstetten

Details Montag, 28. März 2022 01:41

2. Klasse Traisental/AV: knapp 50 Fans sammelten sich am Sportplatz in Bischofstetten um das Spiel zu verfolgen. Die SU Bischofstetten steckte gegen Türnitz eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Hinspiel hatte sich Bischofst. als keine große Hürde erwiesen und mit 1:5 verloren.

Michael Kausl brachte den SV INDAT Türnitz in der 33. Minute in Front. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. In der 58. Minute brachte Patrick Mitterer das Netz für den SV Türnitz zum Zappeln. Michael Weinmesser brachte Türnitz in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (63.). Am Ende behielt der SV INDAT Türnitz gegen die SU Bischofstetten die Oberhand.

Türnitz rückt näher

In der Tabelle liegt die SU Bischofstetten nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Der Angriff ist beim Gastgeber die Problemzone. Nur 23 Treffer erzielte Bischofstetten bislang. Die SU Bischofstetten baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach dem errungenen Dreier hat der SV Türnitz Position sieben der 2. Klasse Traisental/AV inne. Nach vier sieglosen Spielen ist Türnitz wieder in der Erfolgsspur.

Der SV INDAT Türnitz verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat die SU Bischofstetten momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Bischofst. zu SC Harland, zeitgleich empfängt der SV Türnitz TSU Biomin Hafnerbach.

2. Klasse Traisental/AV: SU Bischofstetten – SV INDAT Türnitz, 0:3 (0:1)

63 Michael Weinmesser 0:3

58 Patrick Mitterer 0:2

33 Michael Kausl 0:1