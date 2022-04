Sieg in Maria Anzbach: Befreiungsschlag bei Hohenberg/St.Aegyd

Details Sonntag, 03. April 2022 01:15

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach und die SG Hohenberg/St.Aegyd boten den rund 50 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel war 3:1 für Maria Anzbach ausgegangen.

Matteo Postl brachte Hohenberg/St.Aegyd nach 35 Minuten die 1:0-Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Cenek erhöhte den Vorsprung der SG Hohenberg/St.Aegyd nach 46 Minuten auf 2:0. Dann drehtne die Gastgeber auf. Das 1:2 von 1. SV Maria Anzbach stellte Jose Diaz Palacios sicher (50.). Johannes Feiertag glich nur wenig später für die Heimmannschaft aus (55.). Dass Hohenberg/St.Aegyd in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Clemens Resch, der in der 75. Minute zur Stelle war. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte die SG Hohenberg/St.Aegyd die drei Zähler unter Dach und Fach.

Vierter Sieg für Hohenberg/St.Aegyden

Wann findet 1. SV Maria Anzbach die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Hohenberg/St.Aegyd setzte es eine neuerliche Pleite, womit Maria Anzbach im Klassement weiter unten drin steckt. Maria Anzbach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von 1. SV Maria Anzbach bleibt angespannt. Gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Im Tableau hatte der Sieg von Hohenberg/St.Aegyd keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14. Vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat die SG Hohenberg/St.Aegyd momentan auf dem Konto. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Hohenberg/St.Aegyd endlich wieder einmal drei Punkte.

Am nächsten Sonntag reist Maria Anzbach zu SV Altlengbach-Laabental, zeitgleich empfängt die SG Hohenberg/St.Aegyd den SV INDAT Türnitz.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – SG Hohenberg/St.Aegyd, 2:3 (0:1)

75 Clemens Resch 2:3

55 Johannes Feiertag 2:2

50 Jose Diaz Palacios 1:2

46 Cenek Cenek 0:2

35 Matteo Postl 0:1