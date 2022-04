Remis zwischen Bischofstetten und Böheimkirchen

Details Sonntag, 10. April 2022 00:59

2. Klasse Traisental/AV: Das Spiel vom Samstag zwischen der SU Bischofstetten und SV Würth Böheimkirchen endete vor rund 120 Besuchern mit einem 3:3-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit SV Böheimkirchen beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Die Gäste gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Ondrej Gabor das schnelle 1:0 für die SU Bischofstetten erzielte. Aus der Ruhe ließ sich Böheimkirchen nicht bringen. Chibuzo Oguegbu erzielte wenig später den Ausgleich (12.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. David Steiner traf dann zum 2:1 zugunsten von SV Würth Böheimkirchen (53.). In der 62. Minute brachte Bischofstettens Dominik Grill den Ball mit einem Freistoß im Netz von SV Böheimkirchen zum Ausgleich unter. Matthias Schober brachte der SU Bischofstetten nach 68 Minuten die 3:2-Führung. Für den späten Ausgleich war Oguegbu verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war und somit den 3:3-Endstand fixierte. Letztlich gingen die SU Bischofstetten und Böheimkirchen mit jeweils einem Punkt auseinander.

Punkteteilung im Mittelfeld

Mit 27 Punkten auf der Habenseite steht Bischofstetten derzeit auf dem siebten Rang. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

SV Würth Böheimkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Böheimkirchen holte auswärts bisher nur neun Zähler. Das Remis brachte Böheimkirchen in der Tabelle voran. SV Würth Böheimkirchen liegt nun auf Rang neun. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat SV Böheimkirchen derzeit auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Böheimkirchen ungeschlagen ist.

Kommende Woche tritt die SU Bischofstetten beim FCU Frankenfels/Schwarzenbach an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt SV Würth Böheimkirchen Heimrecht gegen TSU Biomin Hafnerbach.

2. Klasse Traisental/AV: SU Bischofstetten – SV Würth Böheimkirchen, 3:3 (1:1)

83 Chibuzo Oguegbu 3:3

68 Matthias Schober 3:2

62 Dominik Grill 2:2

53 David Steiner 1:2

12 Chibuzo Oguegbu 1:1

8 Ondrej Gabor 1:0