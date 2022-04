Eilenberger belohnt SC Pyhra – und schockt FCU Frankenfels

Details Montag, 11. April 2022 00:58

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 100 Besucher kamen zum Spiel der 20. Runde ins Tümmelhof-Stadion nach Pyhra. Der SC Pyhra und der FCU Frankenfels lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Frankenfels eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Marco Wielander brachte SC Schaubach Pyhra in der 16. Spielminute in Führung. Den Freudenjubel der Heimmannschaft machte Michael Grubner zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (18.). Mario Nolz machte in der 37. Minute das 2:1 von SC Pyhra perfekt. SC Schaubach Pyhra hatte somit zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 47. Minute brachte Adam Jagnesak den Ball im Netz von SC Pyhra unter und glich erneut aus. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Thorsten Eilenberger noch einen Treffer parat hatte (90.). Zum Schluss feierte SC Schaubach Pyhra einen dreifachen Punktgewinn gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach.

Sieg in letzter Minute

SC Pyhra behauptet nach dem Erfolg über den FCU Frankenfels den zweiten Tabellenplatz. Die Saison von SC Schaubach Pyhra verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 13 Siegen, vier Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Die letzten Resultate von SC Pyhra konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Bei Frankenfels präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Der Gast nimmt mit 21 Punkten den zehnten Tabellenplatz ein. Der FCU Frankenfels/Schwarzenbach verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die Lage des FCU Frankenfels bleibt angespannt. Gegen SC Schaubach Pyhra musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist SC Pyhra zum WSV Traisen, zeitgleich empfängt Frankenfels die SU Bischofstetten.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 3:2 (2:1)

90 Thorsten Eilenberger 3:2

47 Adam Jagnesak 2:2

37 Mario Nolz 2:1

18 Michael Grubner 1:1

16 Marco Wielander 1:0