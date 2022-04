SC St.Pölten Union Landhaus setzt Erfolgsserie auch in Neulengbach fort

Details Samstag, 16. April 2022 01:08

2. Klasse Traisental/AV: Rund 100 Fans kamen ins Wienerwaldstadion nach Neulengbach. Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SC St.Pölten Union Landhaus und SV Neulengbach an diesem 21. Spieltag. Neulengbach erlitt gegen SC St. Pölten erwartungsgemäß eine Niederlage. SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:1 durchgesetzt.

Die Gäste gingen durch David Bogdanovic in der 20. Minute in Führung. Doppelpack für SC St.Pölten Union Landhaus: Nach seinem ersten Tor (39.) markierte Peter Bondra wenig später seinen zweiten Treffer (44.) und erhöhte das Ergebnis zu Gunsten des SC St.Pölten auf 3:0. SC St. Pölten dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Bence Toth verkürzte für SV Neulengbach später in der 55. Minute mit einem Freistoß-Treffer auf 1:3. Nun witterten die Heimischen doch noch ihre Chance. Für das zweite Tor des Gastgebers war Norbert Burian verantwortlich, der in der 68. Minute das 2:3 besorgte. Nachdem SV Neulengbach zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Sieben Partien ohne Niederlage

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Neulengbach den sechsten Platz in der Tabelle ein. SV Neulengbach verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und neun Niederlagen. SV Neulengbach klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus war bereits die dritte am Stück in der Liga.

SC St.Pölten Union Landhaus behauptet nach dem Erfolg über Neulengbach den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von SC St. Pölten lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 15 Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC St.Pölten Union Landhaus seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist SV Neulengbach zu SC Schaubach Pyhra, zeitgleich empfängt SC St. Pölten USV Eichgraben.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 2:3 (0:3)

68 Norbert Burian 2:3

55 Bence Toth 1:3

44 Peter Bondra 0:3

39 Peter Bondra 0:2

20 David Bogdanovic 0:1