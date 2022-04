Altlengbachs Sarikyan spielt Harland schwindelig

Details Sonntag, 24. April 2022 01:29

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach-Laabental erreichte vor 65 Besuchern einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SC Harland. SV Altlengbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte Harland das heimische Publikum beglückt und mit 5:3 gewonnen.

Mit einem umstrittenen Elfmeter brachte Harlands Martin Koplik sein Team in der elften Minute in Führung. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Hovhannes Sarikyan mit den Treffern (24./34./35.) zum 3:1 für Altlengbach. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Lukas Zolvik legte in der 67. Minute zum 4:1 für SV Altlengbach-Laabental nach. Vladimir Peska verkürzte für SC Harland später in der 75. Minute auf 2:4. Sarikyan führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (86.). Am Ende verbuchte SV Altlengbach gegen Harland die maximale Punkteausbeute.

Vier Tore inklusive lupenreinem Hattrick - Sarikyan Man of the Match

Altlengbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte SV Altlengbach-Laabental im Klassement keinen Boden gut. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Altlengbach ist deutlich zu hoch. 63 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Traisental/AV fing sich bislang mehr Tore ein. Altlengbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SC Harland ist SV Altlengbach-Laabental weiter im Aufwind.

Harland holte auswärts bisher nur drei Zähler. Das Schlusslicht befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SV Altlengbach weiter im Abwärtssog. Die Defensive von SC Harland muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 61-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte SC Harland bisher vier Siege und kassierte 15 Niederlagen. Die Not von Harland wird immer größer. Gegen Altlengbach verlor SC Harland bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Während SV Altlengbach-Laabental am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) bei SV Würth Böheimkirchen gastiert, duelliert sich Harland zeitgleich mit dem ASK Wilhelmsburg.

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach-Laabental – SC Harland, 5:2 (3:1)

86 Hovhannes Sarikyan 5:2

75 Vladimir Peska 4:2

67 Lukas Zolvik 4:1

35 Hovhannes Sarikyan 3:1

34 Hovhannes Sarikyan 2:1

24 Hovhannes Sarikyan 1:1

11 Martin Koplik 0:1