Niederlage in letzter Minute: Traisen unterliegt Bischofstetten

Details Sonntag, 24. April 2022 01:35

2. Klasse Traisental/AV: Die SU Bischofstetten und Traisen boten den rund 90 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:3. Bischofst. wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg des Heimteams beim WSV Traisen geendet.

Dominik Grill brachte der SU Bischofstetten nach 27 Minuten die 1:0-Führung. Aus der Ruhe ließ sich Traisen nicht bringen. Michael Blumauer erzielte wenig später den 1:1-Ausgleich (28.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 51. Minute später die SU Bischofstetten durch den zweiten Treffer von Grill in Führung. Michael Schober erhöhte den Vorsprung von Bischofstetten nach 59 Minuten auf 3:1. Durchsetzungsstark zeigte sich der WSV Traisen, als Ljavdim Jaiji (69.) und Xhevdet Hetemaj (75.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und zum 3:3 ausglichen. In der Nachspielzeit schockte Thomas Maierhofer den Gast, als er das Führungstor für die SU Bischofstetten erzielte (94.). Schließlich strich die SU Bischofstetten die Optimalausbeute gegen Traisen ein.

Maierhofer als Matchwinner

Nach diesem Erfolg steht Bischofstetten auf dem fünften Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Die SU Bischofstetten verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Der WSV Traisen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Traisen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die SU Bischofstetten gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Stärke des WSV Traisen liegt in der Offensive – mit insgesamt 54 erzielten Treffern. Nun musste sich Traisen schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der WSV Traisen ist nach fünf sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während Bischofstetten mit insgesamt 34 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Am nächsten Sonntag reist die SU Bischofstetten zu SV Neulengbach, zeitgleich empfängt Traisen TSU Biomin Hafnerbach.

2. Klasse Traisental/AV: SU Bischofstetten – WSV Traisen, 4:3 (1:1)

94 Thomas Maierhofer 4:3

75 Xhevdet Hetemaj 3:3

69 Ljavdim Jaiji 3:2

59 Michael Schober 3:1

51 Dominik Grill 2:1

28 Michael Blumauer 1:1

27 Dominik Grill 1:0