Harland erkämpft sich Remis gegen Wilhelmsburg

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von Harland gegen Wilhelmsburg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor knapp 50 Fans die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des ASK Wilhelmsburg gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Wilh.burg der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von SC Harland geendet.

Christoph Schwab brachte den ASK Wilhelmsburg in der dritten Spielminute in Führung. Harlands Samuel Gürtler brachte das Netz in Minute 15 für den Ausgleich zum Zappeln. In Minute 35 bejubelte Gürtler sogar das 2:1. Die Pausenführung des Tabellenletzten fiel knapp aus. SC Harland musste den Treffer von Noah Cizek zum 2:2 hinnehmen (55.). Marcel Schick musste auf Seiten der Gäste nach einer Gelb-Roten Karte (56.) vom Platz. Tim Lannersdorfer beförderte das Leder zum 3:2 von Wilhelmsburg in die Maschen (59.). In Minute 74 sah Lannersdorfer dann binnen weniger Sekunden zweimal Gelb und musste unter die Dusche. Martin Koplik war zur Stelle und markierte das 3:3 von Harland (78.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SC Harland und der ASK Wilhelmsburg mit einem Unentschieden.

Zwei Platzverweise sind auch gegen das Schlusslicht zuviel

Harland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von SC Harland knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Harland schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 64 Gegentore verdauen musste. Vier Siege, ein Remis und 15 Niederlagen hat SC Harland momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei Harland der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Die Abwehrprobleme von Wilhelmsburg bleiben akut, sodass der Gast weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Der ASK Wilhelmsburg verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. Für Wilhelmsburg sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am nächsten Sonntag reist SC Harland zu 1. SV Maria Anzbach, zeitgleich empfängt der ASK Wilhelmsburg SV Würth Böheimkirchen.

