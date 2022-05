SC St.Pölten Union Landhaus siegt im Spitzenspiel gegen Purkersdorf

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:39

2. Klasse Traisental/AV: Durch ein 3:1 holte sich SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus zu Hause vor 60 Fans drei Punkte. Der Gast FC Purkersdorf hatte das Nachsehen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Heimmannschaft wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte SC St.Pölten Union Landhaus einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Mit einem schnellen Doppelpack (48./49.) zum 2:0 schockte David Bogdanovic FC Purkersdorf. Doch noch gab sich der Gast nicht geschlagen. Das 1:2 des Gasts stellte Philipp Grabner sicher (71.). Der Treffer von Vedat Ibrahimi in der 75. Minute sorgte aber für die Entscheidung und schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss fuhr SC St. Pölten gegen FC Purkersdorf auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

St. Pölten bleibt Hafnerbach im Nacken

SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus stabilisiert nach dem Erfolg über Purkersdorf die eigene Position im Klassement. Offensiv sticht SC St.Pölten Union Landhaus in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 67 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SC St. Pölten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 18 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Zehn Spiele ist es her, dass SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus zuletzt eine Niederlage kassierte.

In der Tabelle liegt FC Purkersdorf nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. FC Purkersdorf verbuchte insgesamt elf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Kommende Woche tritt SC St.Pölten Union Landhaus bei SC Schaubach Pyhra an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt Purkersdorf Heimrecht gegen den SV INDAT Türnitz.

2. Klasse Traisental/AV: SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus – FC Purkersdorf, 3:1 (0:0)

75 Vedat Ibrahimi 3:1

71 Philipp Grabner 2:1

49 David Bogdanovic 2:0

48 David Bogdanovic 1:0