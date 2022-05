Unentschieden: Kein Sieger im Duell Hohenberg/St. Aegyd gegen Traisen

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:02

2. Klasse Traisental/AV: Das Spiel vom Freitag zwischen der SG Hohenberg/St.Aegyd und dem WSV Traisen endete vor rund 150 Besuchern mit einem 3:3-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von Traisen ausgegangen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Sead Morina sein Team in der 14. Minute. Doch der WSV Traisen musste wenige Minuten später den Treffer von Michael Grasl zum 1:1 hinnehmen (21.). Das 2:1 von Hohenberg/St.Aegyd stellte Klaus Ofner sicher (32.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Morina aufseiten von Traisen das 2:2 (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Marco Wallner brachte der SG Hohenberg/St.Aegyd nach 59 Minuten die 3:2-Führung. Geschockt zeigte sich der WSV Traisen nicht. Nur wenig später war Xhevdet Hetemaj mit dem Ausgleich per Freistoß zur Stelle (64.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Hohenberg/St.Aegyd mit Traisen kein Sieger gefunden.

Sechs Tore und kein Sieger

Die SG Hohenberg/St.Aegyd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung des Heimteams lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Hohenberg/St.Aegyd einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Sechs Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat die SG Hohenberg/St.Aegyd momentan auf dem Konto. Hohenberg/St.Aegyd erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Mit 67 Toren fing sich der WSV Traisen die meisten Gegentore in der 2. Klasse Traisental/AV ein. Fünf Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Traisen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste Hohenberg/St.Aegyd die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält die SG Hohenberg/St.Aegyd den zehnten Platz.

Kommende Woche tritt die SG Hohenberg/St.Aegyd bei SV Neulengbach an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt der WSV Traisen Heimrecht gegen SV Altlengbach-Laabental.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – WSV Traisen, 3:3 (2:2)

64 Xhevdet Hetemaj 3:3

59 Marco Wallner 3:2

42 Sead Morina 2:2

32 Klaus Ofner 2:1

21 Michael Grasl 1:1

14 Sead Morina 0:1