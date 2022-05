Souveräner Erfolg des FCU Frankenfels bei Maria Anzbach

Details Sonntag, 22. Mai 2022 00:59

2. Klasse Traisental/AV: Der 1. SV Maria Anzbach steckte vor rund 60 Besuchern gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FCU Frankenfels/Schwarzenbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der FCU Frankenfels als 3:1-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Juraj Kroslak trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Maria Anzbach glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Frankenfels in die Kabinen. Michael Grubner versenkte die Kugel zum 2:0 für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach (49.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Dominik Lukas Rauchberger, der das 3:0 aus Sicht der Gäste perfekt machte (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem FCU Frankenfels am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen 1. SV Maria Anzbach.

Frankenfels klettert auf Rang zehn

Kurz vor Saisonende belegt Maria Anzbach mit 19 Punkten den 15. Tabellenplatz. Dem Gastgeber muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Traisental/AV markierte weniger Treffer als 1. SV Maria Anzbach. Maria Anzbach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. 1. SV Maria Anzbach wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Frankenfels aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. Der FCU Frankenfels/Schwarzenbach verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und 14 Niederlagen.

Kommende Woche tritt Maria Anzbach beim WSV Traisen an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt der FCU Frankenfels Heimrecht gegen den SV INDAT Türnitz.

89 Dominik Lukas Rauchberger 0:3

49 Michael Grubner 0:2

20 Juraj Kroslak 0:1