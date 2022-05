SV Neulengbach wird der Favoritenrolle gegen Wilhelmsburg gerecht

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:07

2. Klasse Traisental/AV: Für den ASK Wilhelmsburg gab es in der Partie gegen SV Neulengbach, an deren Ende vor rund 90 Zuschauern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Neulengbach wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für die Heimmannschaft geendet.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Neulengbach und Wilhelmsburg ohne Torerfolg in die Kabinen. Erst in der Schlussphase gab es Tore zu sehen. Norbert Burian brach für SV Neulengbach den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung. Markus Figl erhöhte für SV Neulengbach auf 2:0 (75.). Der ASK Wilhelmsburg versenkte die Kugel in der 80. Minute zum 1:2. Fabian Köberl ließ sich als Torschütze feiern und erhöhte nochmal die Hoffnung für die Gäste. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kilian Matzel, der das 3:1 aus Sicht von Neulengbach perfekt machte (89.) und somit das Spiel entschied. Am Ende verbuchte SV Neulengbach gegen Wilhelmsburg die maximale Punkteausbeute.

Neulengbach jetzt auf Platz sechs

Kurz vor Saisonende steht SV Neulengbach mit 43 Punkten auf Platz sechs. 14 Siege, ein Remis und zwölf Niederlagen hat Neulengbach derzeit auf dem Konto. SV Neulengbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der ASK Wilhelmsburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den elften Tabellenplatz. Nun musste sich Wilh.burg schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim ASK Wilhelmsburg noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Sonntag reist SV Neulengbach zu 1. SV Maria Anzbach, zeitgleich empfängt Wilhelmsburg USV Eichgraben.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – ASK Wilhelmsburg, 3:1 (0:0)

89 Kilian Matzel 3:1

80 Fabian Koeberl 2:1

75 Markus Figl 2:0

70 Norbert Burian 1:0