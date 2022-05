TSU Hafnerbach bekommt Dämpfer: Pyhra gewinnt Topspiel

Details Sonntag, 29. Mai 2022 00:52

2. Klasse Traisental/AV: Mehr als 230 Besucher wollten das Topspiel der 27. Runde sehen. SC Pyhra stellte TSU Hafnerbach ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte Hafnerbach im Hinspiel durch einen 2:0-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Der Tabellenführer aus Hafnerbach tat sich zu Beginn des Spiels schwer. Marco Wielander brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SC Schaubach Pyhra über die Linie (9.). In der 36. Minute erhöhte Marcel Buchmayer auf 2:0 für die Gastgeber. Benjamin Katholnig ließ sich, nach einem Schnitzer in der gegnerischen Abwehr, in der 39. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für TSU Biomin Hafnerbach. Hafnerbachs Florian Katzengruber sah nach 85 Minuten die Gelb-Rote Karte (Unsportl.). Obwohl SC Pyhra nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es TSU Hafnerbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Hafnerbach patzt im Titelkampf

Das Konto von SC Schaubach Pyhra zählt mittlerweile 50 Punkte. Damit steht SC Pyhra kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Mit nur 27 Gegentoren hat SC Schaubach Pyhra die beste Defensive der 2. Klasse Traisental/AV. SC Pyhra verbuchte insgesamt 15 Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Nach 27 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Hafnerbach 64 Zähler zu Buche.

Mit insgesamt 50 Zählern befindet sich SC Schaubach Pyhra voll in der Spur. Die Formkurve von TSU Biomin Hafnerbach dagegen zeigt nach unten.

Während SC Pyhra am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) bei der SG Hohenberg/St.Aegyd gastiert, duelliert sich TSU Hafnerbach zeitgleich mit der SU Bischofstetten.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – TSU Biomin Hafnerbach, 2:1 (2:1)

39 Benjamin Katholnig 2:1

36 Marcel Buchmayer 2:0

9 Marco Wielander 1:0