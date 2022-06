SV Böheimkirchen vergibt gegen Purkersdorf 2:0-Führung

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:41

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf und SV Böheimkirchen lieferten sich vor etwa 80 Fußballfans ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Purkersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte das Heimteam keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Kurz nach Spielbeginn schockte David Steiner FC Purkersdorf und traf für Böheimkirchen im Doppelpack (6./10.). In Minute 34 sah Böheimkirchens Enes Hikmet wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte. Philipp Grabner nutzte die Chance für FC Purkersdorf und verwandelte den fälligen Strafstoß in der 35. Minute zum 1:2 ins Netz. Zur Pause behielt SV Würth Böheimkirchen die Nase knapp vorn. In der 47. Minute war Grabner mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zehn Minuten später ging Purkersdorf durch den dritten Treffer von Philipp Grabner in Führung. SV Böheimkirchen hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Grabner mit Dreierpack der Mann des Abends

Kurz vor Saisonende belegt FC Purkersdorf mit 50 Punkten den dritten Tabellenplatz. FC Purkersdorf kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Böheimkirchen befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Am Sonntag muss Purkersdorf bei TSU Biomin Hafnerbach ran, zeitgleich wird SV Würth Böheimkirchen vom FCU Frankenfels/Schwarzenbach in Empfang genommen.

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – SV Würth Böheimkirchen, 3:2 (1:2)

57 Philipp Grabner 3:2

47 Philipp Grabner 2:2

35 Philipp Grabner 1:2

10 David Steiner 0:2

6 David Steiner 0:1