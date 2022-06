Auch gegen Traisen: Erfolgsserie des SV Türnitz hält weiter an

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:22

2. Klasse Traisental/AV: Für Traisen endete das Auswärtsspiel vor beinahe 200 Zuschauern gegen den SV Türnitz erfolglos. Der Gastgeber gewann 3:2. Der WSV Traisen erlitt gegen Türnitz erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Der SV INDAT Türnitz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lirak Krasniqi traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Traisens Ramazan Ercin sah nach 38 Minuten die Gelb-Rote Karte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In der 47. Minute erzielte Jemin Krasniqi das 1:1 für Traisen. Manuel Gravogl ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den SV Türnitz. Sead Morina war zur Stelle und markierte das 2:2 des WSV Traisen (79.). Drei Minuten später ging Türnitz durch den zweiten Treffer von Lirak Krasniqi (Freistoß) in Führung. Zum Schluss feierte der SV INDAT Türnitz einen dreifachen Punktgewinn gegen Traisen.

Türnitz rückt auf Platz drei vor

Das Konto des SV Türnitz zählt mittlerweile 51 Punkte. Damit steht Türnitz kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die Offensive des SV INDAT Türnitz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der WSV Traisen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 82-mal schlugen die Angreifer des SV Türnitz in dieser Spielzeit zu.

Traisen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast rangiert mit 24 Zählern auf dem 14. Platz des Tableaus. Die Stärke des WSV Traisen liegt in der Offensive – mit insgesamt 63 erzielten Treffern.

Der WSV Traisen wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg. Der SV INDAT Türnitz kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon acht Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für den SV Türnitz ist SV Neulengbach auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Traisen misst sich zur selben Zeit mit SC Harland.

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – WSV Traisen, 3:2 (1:0)

82 Lirak Krasniqi 3:2

79 Sead Morina 2:2

54 Manuel Gravogl 2:1

47 Jemin Krasniqi 1:1

2 Lirak Krasniqi 1:0