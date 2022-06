St. Pölten Union Landhaus siegt bei Maria Anzbach und ist Meister!

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:25

2. Klasse Traisental/AV: Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor Maria Anzbach 0:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SC St.Pölten Union Landhaus enttäuschte die Erwartungen der 130 Zuschauer nicht. Das Hinspiel hatten die Gäste erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Vedat Ibrahimi. In der 47. Minute traf der Spieler von SC St. Pölten ins Schwarze. Ahmet Oguz schoss die Kugel zum 2:0 für SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus über die Linie (62.). Unter dem Strich verbuchte SC St.Pölten Union Landhaus gegen 1. SV Maria Anzbach einen 2:0-Sieg.

St. Pölten feiert den Titel

Gefahr strahlte der Angriff von Maria Anzbach in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 24 Treffern kam der Gastgeber. Meistens verließ 1. SV Maria Anzbach den Platz als Verlierer, insgesamt 20-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur sechs Siege und vier Unentschieden. Vom Glück verfolgt war Maria Anzbach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die Abwehr von SC St. Pölten glich in dieser Saison einem Bollwerk. Mit 35 Gegentoren kassierte kein Team der 2. Klasse Traisental/AV weniger Treffer als SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus. Niederlagen hatten für SC St.Pölten Union Landhaus im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur dreimal ging SC St. Pölten punktlos vom Feld. 23-mal holte man die volle Zählerausbeute, viermal spielte SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus unentschieden.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 0:2 (0:0)

62 Ahmet Oguz 0:2

47 Vedat Ibrahimi 0:1