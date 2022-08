Maria Anzbach feiert klaren Heimerfolg über den SC Harland

Details Montag, 22. August 2022 04:34

2. Klasse Traisental/AV: In Runde 2 kam es vor rund 120 Zuschauern zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. SV Maria Anzbach und dem SC Harland. 1. SV Maria Anzbach holte den ersten Saisonsieg gegen SC Harland durch einen 5:2-Erfolg.

Das Spiel brauchte keine Anhlaufzeit. Maria Anzbach legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Thomas Helly aufhorchen (6., EM/14.). Das vereinfachte das Spiel der Heimsichen deutlich. In der 36. Minute legte Adrian Miskev zum 3:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Helly mit dem 4:0 für 1. SV Maria Anzbach zur Stelle (40.) und feierte somit seinen dritten Tagestreffer. Maria Anzbach gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Helly ist dreimal zur Stelle

Auch nach dem Seitenwechsel wurde nicht lange taktiert. Amel Besic beförderte das Leder zum 1:4 von Harland über die Linie (55.). Nur eine Minute später klingelte es schon wieder auf der anderen Seite. Das 5:1 für 1. SV Maria Anzbach stellte Miskev praktisch im Gegenzug sicher. In der 56. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Etwas später verkürzte SC Harland durch einen Treffer von Samuel Gürtler auf 2:5 (77.). Schlussendlich verbuchte Maria Anzbach gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

1. SV Maria Anzbach liefte in der abgelaufenen Saison mit 22 Punkten auf dem 15. Rang der Tabelle ein. Maria Anzbach machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang neun wieder.

19 Punkte und Platz 16 – so lautete die Ausbeute von Harland nach 30 Spielen in der vergangenen Spielzeit. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht SC Harland derzeit auf dem elften Rang.

1. SV Maria Anzbach tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, beim SV INDAT Türnitz an. Bereits einen Tag vorher reist Harland zu FC Purkersdorf.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – SC Harland, 5:2 (4:0)

77 Samuel Guertler 5:2

56 Adrian Miskev 5:1

55 Amel Besic 4:1

40 Thomas Helly 4:0

36 Adrian Miskev 3:0

14 Thomas Helly 2:0

6 Thomas Helly 1:0