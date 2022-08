Tor von Sabani bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Freitag, 26. August 2022 07:18

SV Neulengbach hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:4 gegen TSU Förthof Hafnerbach.

Matus Jorik trug sich in der 14. Spielminute für Hafnerbach in die Torschützenliste ein. Danach folgte ein Doppelpack für TSU Hafnerbach: Nach seinem ersten Tor (34.) markierte Jozef Tirer wenig später seinen zweiten Treffer (38.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Abdi Sabani mit dem 1:3 für SV Neulengbach zur Stelle (44.) und ließ die Seinen noch etwas hoffen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.



Mit dem 4:1 sicherte Jorik Hafnerbach nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (75.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der Gast einen dreifachen Punktgewinn gegen Neulengbach.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für SV Neulengbach wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem 13. Rang steht.

Bei TSU Förthof Hafnerbach präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Die Saison ist zwar noch jung, doch freut sich TSU Hafnerbach nach diesem Sieg über den Sprung an die Tabellenspitze.

Am kommenden Freitag trifft SV Neulengbach auf SV Altlengbach-Laabental, Hafnerbach spielt tags darauf gegen 1. SV Maria Anzbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – TSU Förthof Hafnerbach, 1:4 (1:3)

75 Matus Jorik 1:4

44 Abdi Sabani 1:3

38 Jozef Tirer 0:3

34 Jozef Tirer 0:2

14 Matus Jorik 0:1