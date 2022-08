FC Purkersdorf gewährt Harland nur Ehrentreffer

Details Samstag, 27. August 2022 04:13

2. Klasse Traisental/AV: Vor rund 100 Zuschauern trafen sich am Freitag der FC Purkersdorf und der SC Harland in der 3. Runde der 2. Klasse Traisental/AV. Harland hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:4 gegen FC Purkersdorf.

Die Gastgeber legten gleich stark los. Für den Führungstreffer von Purkersdorf zeichnete Clemens Dallamassl verantwortlich (5.). Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Florian Kreuz (7.) auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Prager, als er das 3:0 für FC Purkersdorf besorgte (34.). Mit dem 4:0 durch Lukas Leitl schien die Partie bereits in der 39. Minute mit FC Purkersdorf einen sicheren Sieger zu haben. In der 45+1. Minute brachte Harlands Samuel Gürtler das Netz zum Zappeln und erzielte das 4:1. Die Überlegenheit von Purkersdorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Der Referee beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 4:1, das FC Purkersdorf bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Schon vor der Pause alles klar

Bei FC Purkersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Purkersdorf macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zwei. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Purkersdorf.

Wann bekommt Harland die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen FC Purkersdorf gerät man immer weiter in die Bredouille.

Am kommenden Freitag trifft Purkersdorf auf den SV INDAT Türnitz (20:00 Uhr), SC Harland reist tags darauf zum WSV Traisen (16:30 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – SC Harland, 4:1 (4:1)

46 Samuel Guertler 4:1

39 Lukas Leitl 4:0

34 Thomas Prager 3:0

7 Florian Kreuz 2:0

5 Clemens Dallamassl 1:0