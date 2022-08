Knapper Heimsieg des SV Pressbaum gegen Altlengbach

Details Sonntag, 28. August 2022 04:26

2. Klasse Traisental/AV: 124 Zuschauer kamen an die Heinrich-Hartner-Sportanlage nach Pressbaum und wollten dieses Spiel der 3. Runde mitverfolgen. SV Altlengbach-Laabental hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 2:3 lautete das Ergebnis gegen den SV Pressbaum am Ende.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Pressbaum bereits in Front. Danijel Topic markierte in der vierten Minute die Führung. Hovhannes Sarikyan versenkte den Ball in der 33. Minute im Netz der Heimmannschaft und glich zum 1:1 aus. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Ein Tor macht den Unterschied

Kurz nach der Pause ertönte ein Elfmeterpfiff für die Heimischen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Benjamin Kladivko schnürte einen Doppelpack (57., Elfmeter/79.), sodass Pressbaum fortan mit 3:1 führte. In der Nachspielzeit (92.) gelang Florian Messner der Anschlusstreffer für SV Altlengbach. Schließlich sprang für den SV Pressbaum gegen Altlengbach ein Dreier heraus.

Der SV Pressbaum macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang sieben. Für Pressbaum steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und eine Niederlage aufwies.

SV Altlengbach-Laabental ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Während der SV Pressbaum am kommenden Freitag den ASK Wilhelmsburg empfängt, bekommt es SV Altlengbach am selben Tag mit SV Neulengbach zu tun.

2. Klasse Traisental/AV: SV Pressbaum – SV Altlengbach-Laabental, 3:2 (1:1)

92 Florian Messner 3:2

79 Benjamin Kladivko 3:1

57 Benjamin Kladivko 2:1

33 Hovhannes Sarikyan 1:1

4 Danijel Topic 1:0