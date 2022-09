Niederlage beim SV Pressbaum: Wilhelmsburg verliert auswärts

Details Samstag, 03. September 2022 01:05

2. Klasse Traisental/AV: Um die 120 Zuschauer kamen zur Heinrich-Hartner-Sportanlage nach Pressbaum und wollten sich das Spiel der 4. Runde nicht entgehen lassen. Der SV Pressbaum fügte dem ASK Wilhelmsburg am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1.

Die Heimischen legten gut los. Benjamin Kladivko stellte die Weichen für den SV Pressbaum auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 26. Minute erhöhte Ronald Roschinsky sogar auf 2:0 für die Heimmannschaft. Die Hintermannschaft von Wilhelmsburg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Danijel Topic schien die Partie bereits in der 58. Minute mit Pressbaum einen sicheren Sieger zu haben. Durim Morina schoss die Kugel zum 1:3 für den ASK Wilhelmsburg über die Linie (85.). Schlussendlich verbuchte der SV Pressbaum gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Pressbaum überholt Wilhelmsburg

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der SV Pressbaum freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Wilhelmsburg auf Platz sechs abgerutscht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Pressbaum tritt am Freitag, den 09.09.2022, um 19:30 Uhr, bei USV Eichgraben an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der ASK Wilhelmsburg SV Altlengbach-Laabental.

2. Klasse Traisental/AV: SV Pressbaum – ASK Wilhelmsburg, 3:1 (2:0)

85 Durim Morina 3:1

58 Danijel Topic 3:0

26 Ronald Roschinsky 2:0

14 Benjamin Kladivko 1:0