Klatsche für Pressbaum bei Eichgraben

Samstag, 10. September 2022

2. Klasse Traisental/AV: 110 Besucher wollten das Spiel der 5. Runde sehen. Mit 0:4 verlor der SV Pressbaum am vergangenen Freitag deutlich gegen Eichgraben. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte USV Eichgraben den maximalen Ertrag.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Anto Pilic traf schon in der ersten Minute zur frühen Führung. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Onur Kayikci einen weiteren Treffer für den neuen Tabellenführer und erhöhte auf 2:0. Mit der Führung für Eichgraben ging es in die Halbzeitpause. Der USV Eichgraben ließ auch in Halbzeit zwei nicht locker. In der 60. Minute legte Maximilian Kranz zum 3:0 zugunsten von USV Eichgraben nach. Daniel Patrick Brauner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Eichgraben (82.) und stellte den 4:0-Endstand her. Am Ende kam USV Eichgraben gegen Pressbaum zu einem verdienten Sieg.

Eichgraben schießt sich an die Spitze

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Eichgraben ist weiter auf Kurs. Wer USV Eichgraben besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst drei Gegentreffer kassierte Eichgraben. USV Eichgraben knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Eichgraben drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Der SV Pressbaum macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang sechs. Mit 13 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der 2. Klasse Traisental/AV ein. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Pressbaum bei. Pressbaum baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach der klaren Niederlage gegen USV Eichgraben ist der SV Pressbaum nun das defensivschwächste Team der 2. Klasse Traisental/AV.

Am kommenden Sonntag tritt Eichgraben beim ASK Wilhelmsburg an, während der SV Pressbaum zwei Tage zuvor SV Würth Böheimkirchen empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SV Pressbaum, 4:0 (2:0)

82 Daniel Patrick Brauner 4:0

60 Maximilian Kranz 3:0

44 Onur Kayikci 2:0

1 Anto Pilic 1:0