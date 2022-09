Souveräner Erfolg des 1. SV Maria Anzbach beim SV Neulengbach

Details Sonntag, 11. September 2022 00:19

2. Klasse Traisental/AV: Mit 250 Zuschauern war die Kulisse in Neulengbach beachtlich. Maria Anzbach erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SV Neulengbach. 1. SV Maria Anzbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Neulengbach einen klaren Erfolg.

In den ersten 45 Minuten vermochte es keines der beiden Teams etwas Zählbares auf die Anzeigentafel zu bringen. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Felix Thurnher. In der 53. Minute traf der Spieler von Maria Anzbach ins Schwarze. Die Gäste hatten nun Lunte gerochen und blieben weiter offensiv. Patrick Jaros versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (62.). Nach 80 Minuten musste Maria Anzbachs Christian Winter mit Gelb-Rot früher den Platz verlassen als geplant. Doch Thomas Helly stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für 1. SV Maria Anzbach her (86.). Am Schluss gewann Maria Anzbach gegen SV Neulengbach.

Maria Anzbach klettert auf Rang sieben

SV Neulengbach belegt mit zwei Punkten den zwölften Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Heimteam das Problem. Erst zwei Treffer markierte Neulengbach – kein Team der 2. Klasse Traisental/AV ist schlechter. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SV Neulengbach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. SV Maria Anzbach macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang sieben. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von 1. SV Maria Anzbach.

Am kommenden Freitag trifft SV Neulengbach auf FC Purkersdorf, Maria Anzbach spielt am selben Tag gegen SV Altlengbach-Laabental.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – 1. SV Maria Anzbach, 0:3 (0:0)

86 Thomas Helly 0:3

62 Patrick Jaros 0:2

53 Felix Thurnher 0:1