Sieg gegen Hohenberg/St. Aegyd: SV Türnitz krallt sich die Tabellenspitze

2. Klasse Traisental/AV: Vor etwa 240 Zuschauern trafen sich am Samstag der SV Türnitz und die SG Hohenberg/St. Aegyd. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV INDAT Türnitz gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Der SV Türnitz wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

In Halbzeit eins fanden beide Mannschaften Chancen vor. Das Heimteam ging in Minute acht durch Florian Zöchling in Führung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Die Spielgemeinschaft kam etwas besser aus den Kabinen. Das 1:1 von Hohenberg/St.Aegyd stellte Klaus Ofner sicher (49.). Lukas Novotny witterte seine Chance und schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 2:1 für Türnitz ein (62.). Daniel Brunclik erhöhte den Vorsprung des Tabellenprimus nach 84 Minuten auf 3:1. In der Nachspielzeit (95.) gelang René Lukac der Anschlusstreffer für die SG Hohenberg/St.Aegyd. Am Ende verbuchte der SV INDAT Türnitz gegen den Gast einen Sieg.

Knapper Heimsieg bringt die Tabellenführung

Die errungenen drei Zähler gingen für den SV Türnitz einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensive von Türnitz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hohenberg/St.Aegyd war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 17-mal schlugen die Angreifer des SV INDAT Türnitz in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg knüpfte Türnitz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Türnitz fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Der SV INDAT Türnitz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die SG Hohenberg/St.Aegyd machte trotz der Niederlage in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Hohenberg/St.Aegyd bei. Die SG Hohenberg/St.Aegyd baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Türnitz tritt am kommenden Samstag beim SV Pressbaum an, Hohenberg/St.Aegyd empfängt am selben Tag TSU Förthof Hafnerbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – SG Hohenberg/St.Aegyd, 3:2 (1:0)

95 Rene Lukac 3:2

84 Daniel Brunclik 3:1

62 Lukas Novotny 2:1

49 Klaus Ofner 1:1

8 Florian Zoechling 1:0