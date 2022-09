Remis zwischen Neulengbach und Traisen

Details Sonntag, 25. September 2022 00:11

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach und der WSV Traisen trennten sich vor rund 220 Besuchern mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Zwanzig Minuten lang tasteten sich beide Teams erstmal ab. In der 23. Minute erzielte dann Bence Toth das 1:0 für SV Neulengbach. Jetzt erst recht, dachte sich Daniel Jakovljevic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (26.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Dass Neulengbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Manuel Masak, der in der 72. Minute zur Stelle war. Als alle schon mit einem Heimsieg rechneten, schlugen die Gäste nochmal zu. Kurz vor Ende der Partie war es Simon Chukhrukidze, der Traisen rettete und den Ausgleich markierte (90.). Schließlich gingen SV Neulengbach und der WSV Traisen mit einer Punkteteilung auseinander.

Chukhrukidze trifft zum Remis

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von SV Neulengbach derzeit nicht. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für das Heimteam, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Traisen aus, sodass man nun auf dem zehnten Platz steht. Ein Sieg, vier Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Mit dem Gewinnen tut sich der WSV Traisen weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Neulengbach tritt am Mittwoch, den 28.09.2022, um 20:00 Uhr, bei SC Schaubach Pyhra an. Zwei Tage später (19:30 Uhr) empfängt Traisen 1. SV Maria Anzbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – WSV Traisen, 2:2 (1:1)

90 Simon Chukhrukidze 2:2

72 Manuel Masak 2:1

26 Daniel Jakovljevic 1:1

23 Bence Toth 1:0