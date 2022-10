Last-Minute-Sieg: Hohenberg/St. Aegyd bezwingt Hafnerbach

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:31

2. Klasse Traisental/AV: Durch ein 3:2 holte sich die SG Hohenberg/St.Aegyd in der Partie gegen TSU Förthof Hafnerbach vor rund 100 Besuchern drei Punkte. Die Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Für den Führungstreffer von TSU Hafnerbach zeichnete Jozef Tirer per Elfmeter (16.) verantwortlich. Dominic Goldhahn schoss für Hohenberg/St.Aegyd in der 25. Minute das erste Tor und konnte zum 1:1 ausgleichen. In der 34. Minute erzielte Matus Jorik das 2:1 für Hafnerbach. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Kevin Bachler ließ sich in der 58. Minute nicht zweimal bitten und verwandelte einen Strafstoß zum 2:2 für die SG Hohenberg/St.Aegyd. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Goldhahn noch einen Treffer parat hatte (90.). Am Schluss siegte Hohenberg/St.Aegyd gegen TSU Förthof Hafnerbach.

Goldhahn tütet den Sieg ein

Nach diesem Erfolg steht die SG Hohenberg/St.Aegyd auf dem achten Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Die letzten Resultate des Gastgebers konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Bei TSU Hafnerbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Trotz der Niederlage fiel Hafnerbach in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte TSU Förthof Hafnerbach nur sieben Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Hohenberg/St.Aegyd zu SV Neulengbach, zeitgleich empfängt TSU Hafnerbach den SV Pressbaum.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – TSU Förthof Hafnerbach, 3:2 (1:2)

90 Dominic Goldhahn 3:2

58 Kevin Bachler 2:2

34 Matus Jorik 1:2

25 Dominic Goldhahn 1:1

16 Jozef Tirer 0:1