SV Neulengbach triumphiert über Hohenberg/St.Aegyd

2. Klasse Traisental/AV: Vor rund 130 Zuschauern im Wienerwaldstadion trafen sich der SV Neulengbach und die SG Hohenberg/St. Aegyd. Gegen SV Neulengbach holte sich die SG Hohenberg/St.Aegyd eine 1:3-Schlappe ab. SV Neulengbach hat mit dem Sieg über Hohenberg/St.Aegyd einen Coup gelandet.

Zunächst tasteten sich beide Mannschaften lediglich ab. Dann schlugen die Gäste zu. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte René Lukac sein Team in der 33. Minute. Neulengbach hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Elfat Ademi den 1:1-Ausgleich (38.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Manuel Masak ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SV Neulengbach. Kurz vor Schluss traf Murat Kartal für die Gastgeber (93.). Zum Schluss feierte SV Neulengbach einen dreifachen Punktgewinn gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd.

Erster Saisonsieg für Neulengbach

Neulengbach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. SV Neulengbach fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SV Neulengbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 13 Zählern aus neun Spielen steht Hohenberg/St.Aegyd momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Neulengbach zum SV Pressbaum, zeitgleich empfängt die SG Hohenberg/St.Aegyd 1. SV Maria Anzbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – SG Hohenberg/St.Aegyd, 3:1 (1:1)

93 Murat Kartal 3:1

55 Manuel Masak 2:1

38 Elfat Ademi 1:1

33 Rene Lukac 0:1