Deutliche Niederlage für Maria Anzbach gegen Pyhra

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:57

2. Klasse Traisental/AV: In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. SC Schaubach Pyhra schickte 1. SV Maria Anzbach vor rund 100 Zuschauern mit 5:2 vom Platz. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Maria Anzbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Die Heimmannschaft geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Michal Valjent das schnelle 1:0 für SC Pyhra erzielte. SC Schaubach Pyhra machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marco Wielander (10.) auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für ruhige Verhältnisse sorgten die Gäste, als Benjamin Wiesmüller das 3:0 besorgte (54.). Dann erst wehrte sich der tabellenführer. Fabricio Hochgerner beförderte das Leder zum 1:3 von 1. SV Maria Anzbach in die Maschen (69.). Für das 4:1 von SC Schaubach Pyhra sorgte Marcel Bachinger, der in Minute 71 zur Stelle war. Thomas Helly war es, der in der 89. Minute das Spielgerät im Tor von SC Pyhra unterbrachte. In der Nachspielzeit besserte Wielander seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SC Schaubach Pyhra erzielte. Ein starker Auftritt ermöglichte SC Pyhra am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Maria Anzbach.

Pyhra bezwingt den Tabellenführer

Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von 1. SV Maria Anzbach.

Nach diesem Erfolg steht SC Schaubach Pyhra auf dem achten Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SC Pyhra bei.

Maria Anzbach tritt am kommenden Samstag bei der SG Hohenberg/St.Aegyd an, SC Schaubach Pyhra empfängt am selben Tag FC Purkersdorf.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – SC Schaubach Pyhra, 2:5 (0:2)

93 Marco Wielander 2:5

89 Thomas Helly 2:4

71 Marcel Bachinger 1:4

69 Fabricio Hochgerner 1:3

54 Benjamin Wiesmueller 0:3

10 Marco Wielander 0:2

4 Michal Valjent 0:1