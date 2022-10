Sieg gegen Traisen: Altlengbach wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:32

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von SV Altlengbach gegen Traisen gab es vor rund 100 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von Altlengbach. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Kurz nach Spielbeginn schockte Ljavdim Jaiji SV Altlengbach-Laabental und traf für den WSV Traisen im Doppelpack (9./10.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Hovhannes Sarikyan in der 19. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. Zur Pause war Traisen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Florian Messner beförderte das Leder nach einem kurzen Eckball zum 2:2 von SV Altlengbach in die Maschen (48.). Tobias Himsel stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 3:2 zur Stelle war und das Spiel drehte. Sarikyan schob dann in Minute 67 zum 4:2 ein. Traisens Halil Badem sah nach 70 Minuten die Rote Karte wegen Beleidigung. Altlengbachs Klaus Kaiblinger folgte ihm nur fünf Minuten später mit Gelb-Rot in die Kabinen. In der Nachspielzeit (92.) gelang Raul-Georgica Stanaia per Strafstoß der Anschlusstreffer für den WSV Traisen. Am Ende verbuchte Altlengbach gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Altlengbach rettete drei Punkte ins Ziel

SV Altlengbach-Laabental muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Altlengbach ist deutlich zu hoch. 31 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Traisental/AV fing sich bislang mehr Tore ein. Altlengbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Traisen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing. Einen Sieg, vier Remis und fünf Niederlagen hat der WSV Traisen momentan auf dem Konto. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang Traisen kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der WSV Traisen nur auf Rang 13.

Mit diesem Sieg zog SV Altlengbach-Laabental an Traisen vorbei auf Platz elf. Der WSV Traisen fiel auf die 13. Tabellenposition.

SV Altlengbach stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei SC Harland vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Traisen SC Schaubach Pyhra.

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach-Laabental – WSV Traisen, 4:3 (1:2)

92 Raul-Georgica Stanaia 4:3

67 Hovhannes Sarikyan 4:2

53 Tobias Himsel 3:2

48 Florian Messner 2:2

19 Hovhannes Sarikyan 1:2

10 Ljavdim Jaiji 0:2

9 Ljavdim Jaiji 0:1