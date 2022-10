Hafnerbach ringt im Topspiel Eichgraben nieder

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:46

2. Klasse Traisental/AV: Über 120 Zuschauer kamen in die LernQuadrat-Arena nach Hafnerbach. Durch ein 3:2 holte sich TSU Förthof Hafnerbach in der Partie gegen USV Eichgraben drei Punkte. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Matthias Pusker brachte TSU Hafnerbach in der siebten Spielminute in Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Eichgraben gelang mithilfe von Hafnerbach der Ausgleich, als Patrick Heiss das Leder in das eigene Tor lenkte (51.). Doch der Unglücksrabe besserte seinen "Fehler" dann wieder aus. USV Eichgraben musste den Treffer von Patrick Heiss zum 2:1 hinnehmen (66.). Geschockt zeigten sich die Gäste nicht. Nur wenig später war Moses Mureithi mit dem 2:2-Ausgleich zur Stelle (70.). Juraj Chupac schoss für TSU Förthof Hafnerbach in der 79. Minute das dritte Tor. Mit Ablauf der Spielzeit schlug TSU Hafnerbach Eichgraben 3:2.

Heiss trifft in beide Tore

Im Klassement machte Hafnerbach einen Satz und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Die Gastgeber befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Durch diese Niederlage fällt USV Eichgraben in der Tabelle auf Platz drei zurück. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte USV Eichgraben deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Eichgraben in diesem Ranking auf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für TSU Förthof Hafnerbach ist SV Würth Böheimkirchen (Samstag, 15:00 Uhr). Eichgraben misst sich am selben Tag mit SV Neulengbach (16:30 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: TSU Förthof Hafnerbach – USV Eichgraben, 3:2 (1:0)

79 Juraj Chupac 3:2

70 Moses Mureithi 2:2

66 Patrick Heiss 2:1

51 Eigentor durch Patrick Heiss 1:1

7 Matthias Pusker 1:0