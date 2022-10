Harland gewinnt das Kellerduell gegen Altlengbach

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:09

2. Klasse Traisental/AV: SC Harland und SV Altlengbach-Laabental lieferten sich vor rund 50 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Harland geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Alexander Stajic das schnelle 1:0 für SV Altlengbach erzielte. Zur Pause hatte Altlengbach eine hauchdünne Führung inne. Semir Jashari witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SC Harland ein (50.). Der Gastgeber traf durch Samuel Gürtler etwas später zum 2:1 (60.). Für den nächsten Erfolgsmoment des Tabellenletzten sorgte Hannes Brammer (70.), ehe Lukas Schreiblehner das 4:1 per Freistoß markierte (80.). Die Gäste waren nach dem Platzverweis von Antonio Tomic (77.) in Unterzahl. Durchsetzungsstark zeigte sich SV Altlengbach-Laabental, als Hovhannes Sarikyan (83.) per Elfmeter und Tobias Himsel (92.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Am Schluss gewann Harland gegen den Gast.

Harland schließt auf

SC Harland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von Harland muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 33-mal war dies der Fall.

Mit 35 Gegentreffern ist SV Altlengbach die schlechteste Defensivmannschaft der Liga.

Für SC Harland ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Wann findet Altlengbach die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Harland setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am Samstag empfängt SC Harland den SV INDAT Türnitz. Kommenden Freitag (19:30 Uhr) bekommt SV Altlengbach-Laabental Besuch von SC Schaubach Pyhra.

2. Klasse Traisental/AV: SC Harland – SV Altlengbach-Laabental, 4:3 (0:1)

92 Tobias Himsel 4:3

83 Hovhannes Sarikyan 4:2

80 Lukas Schreiblehner 4:1

70 Hannes Brammer 3:1

60 Samuel Guertler 2:1

50 Semir Jashari 1:1

10 Alexander Stajic 0:1