Hohenberg/St.Aegyd rückt nach Sieg über Traisen auf Platz drei vor

2. Klasse Traisental/AV: Nichts zu holen gab es für Traisen vor 150 Zuschauern bei Hohenberg/St.Aegyd. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Für das erste Tor sorgte Klaus Ofner. In der 18. Minute traf der Spieler der SG Hohenberg/St.Aegyd ins Schwarze. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In der 56. Minute erhöhte Kevin Bachler per Elfmeter auf 2:0 für Hohenberg/St.Aegyd. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte die SG Hohenberg/St.Aegyd gegen den WSV Traisen.

Traisen rutscht auf Platz 13 ab

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Hohenberg/St.Aegyd ist weiter auf Kurs. Die bisherige Spielzeit der SG Hohenberg/St.Aegyd ist weiter von Erfolg gekrönt. Hohenberg/St.Aegyd verbuchte insgesamt sieben Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Traisen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Im Sturm des WSV Traisen stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von Traisen alles andere als positiv.

Der WSV Traisen steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während die SG Hohenberg/St.Aegyd mit aktuell 22 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Hohenberg/St.Aegyd stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei SC Schaubach Pyhra vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Traisen den SV Pressbaum.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – WSV Traisen, 2:0 (1:0)

56 Kevin Bachler 2:0

18 Klaus Ofner 1:0