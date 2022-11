TSU Hafnerbach gegen Harland im Torrausch

Details Samstag, 05. November 2022 00:03

2. Klasse Traisental/AV: Vor rund 125 Besuchern trafen am Freitagabend die TSU Hafnerbach und der SC Harland aufeinander. Eine zweistellige Niederlage musste das Schlusslicht gegen TSU Förthof Hafnerbach verkraften. Am Ende verlor SC Harland mit 2:10. TSU Hafnerbach setzte sich standesgemäß gegen Harland durch.

Die Gastgeber hatten von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand genommen. Pierre Marcel Fechter brachte SC Harland in der 13. Minute ins Hintertreffen. Jozef Tirer trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem Volleytor zum 3:0 von Matthias Pusker für Hafnerbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (23.). Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Juraj Chupac (32.), Matus Jorik (36.) und Tirer (41., Elfmeter). Kurz vor der Pause traf Harlands Samuel Gürtler aus großer Distanz zum 6:1 (42.). In Durchgang eins waren die Gäste komplett von der Rolle und schauten zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand. Den Vorsprung von TSU Förthof Hafnerbach ließ Jorik in der 60. Minute anwachsen, wo er mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck traf. In der 65. Minute legte der erst 16-jährige Johannes Pusker zum 8:1 zugunsten der Heimmannschaft nach. Kurz darauf erhöhte Matus Jorik auf 9:1 (67.). Samuel Gürtler traf mit seinem zweiten Tagestreffer zum 9:2 (68.). Jozef Tirer gelang in den Schlussminuten per Freistoß noch ein weiterer Treffer für den Spitzenreiter (83.). Mit dem Spielende fuhr Hafnerbach einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SC Harland klar, dass gegen TSU Hafnerbach heute kein Kraut gewachsen war.

Zweistellig! Hafnerbach vorerst Tabellenführer

Die errungenen drei Zähler gingen für TSU Förthof Hafnerbach einher mit der Übernahme der Tabellenführung. TSU Hafnerbach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 37 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hafnerbach. Die Saison von TSU Förthof Hafnerbach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der TSU Hafnerbach ungeschlagen ist.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Harland. Man kassierte bereits 46 Tore gegen sich. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SC Harland immens. Harland musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Harland insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Begegnungen holte Harland insgesamt nur drei Zähler.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Hafnerbach dann im nächsten Spiel den SV INDAT Türnitz, während SC Harland am gleichen Tag gegen SV Neulengbach das Heimrecht hat.

2. Klasse Traisental/AV: TSU Förthof Hafnerbach – SC Harland, 10:2 (6:1)

83 Jozef Tirer 10:2

68 Samuel Guertler 9:2

67 Matus Jorik 9:1

65 Johannes Pusker 8:1

60 Matus Jorik 7:1

42 Samuel Guertler 6:1

41 Jozef Tirer 6:0

36 Matus Jorik 5:0

32 Juraj Chupac 4:0

23 Matthias Pusker 3:0

16 Jozef Tirer 2:0

13 Pierre Marcel Fechter 1:0