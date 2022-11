Hohenberg/St.Aegyd feiert Last-Minute-Sieg beim SC Pyhra

Details Montag, 07. November 2022 00:16

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 110 Zuschauer kamen in das Tümmelhof-Stadion nach Pyhra und wollten das Spiel der 13. Runde nicht verpassen. SC Schaubach Pyhra und die SG Hohenberg/St.Aegyd lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Hohenberg/St.Aegyd wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Über eine halbe Stunde lang blieb die Partie torlos. Kevin Bachler brachte die Gäste dann in der 35. Spielminute in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Klaus Ofner den Vorsprung der SG Hohenberg/St.Aegyd auf 2:0 (41.). Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Michal Valjent aufseiten von SC Pyhra das 1:2 (42.). Zur Pause war Hohenberg/St.Aegyd im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 79. Minute war Valjent mit dem Ausgleich zum 2:2 per Freistoß zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Ofner die SG Hohenberg/St.Aegyd mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Am Ende verbuchte Hohenberg/St.Aegyd gegen SC Schaubach Pyhra einen Sieg.

Ofner trifft mit dem Abpfiff

Den Kampf um die Klasse geht SC Pyhra in der Rückrunde von der zehnten Position an. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Situation bei SC Schaubach Pyhra bleibt angespannt. Gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im letzten Hinrundenspiel errang Hohenberg/St.Aegyd drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 25 Punkte auf. Die SG Hohenberg/St.Aegyd knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hohenberg/St.Aegyd acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist die SG Hohenberg/St.Aegyd so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt SC Pyhra dann im nächsten Spiel den SV Pressbaum, während Hohenberg/St.Aegyd am gleichen Tag bei SV Altlengbach-Laabental antritt.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – SG Hohenberg/St.Aegyd, 2:3 (1:2)

95 Klaus Ofner 2:3

79 Michal Valjent 2:2

42 Michal Valjent 1:2

41 Klaus Ofner 0:2

35 Kevin Bachler 0:1