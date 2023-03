Knapper Erfolg für TSU Hafnerbach gegen den SC Harland

Details Sonntag, 19. März 2023 00:38

2. Klasse Traisental/AV: Ein Tor machte den Unterschied – TSU Förthof Hafnerbach siegte vor 130 Besuchern mit 2:1 gegen SC Harland. Harland erlitt gegen TSU Hafnerbach erwartungsgemäß eine Niederlage. Hafnerbach war im Hinspiel gegen SC Harland in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 10:2-Sieg eingefahren.

Der Tabellenzweite machte von Beginn an Druck, kam aber zunächst nicht zu einem Torerfolg, da Harland-Keeper Arjan Muharemi einen starken Auftritt hinlegte. Für den Führungstreffer von TSU Förthof Hafnerbach zeichnete dann aber Jozef Tirer verantwortlich (38.), der einen Strafstoß verwandelte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach 51 Minuten trafen die Gastgeber erstmals, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Harlands Miroslav Gregan traf in der 55. Minute mit einem direkten Freistoß zum Ausgleich. Dass TSU Hafnerbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Juraj Chupac, der in der 77. Minute einen Eckball per Kopf versenkte. Schließlich sprang für Hafnerbach gegen SC Harland ein Dreier heraus.

Hafnerbach bleibt oben dran

Harland stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Traisental/AV und hat bereits 48 Gegentreffer kassiert. Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz des Gastgebers derzeit nicht. Die Offensive von SC Harland zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 17 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Harland musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Harland insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Harland bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Nach 14 absolvierten Spielen stockte TSU Förthof Hafnerbach sein Punktekonto bereits auf 30 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der Angriff von TSU Hafnerbach wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 39-mal zu. Die Saison von Hafnerbach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat TSU Förthof Hafnerbach nun schon neun Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, TSU Hafnerbach zu besiegen.

Während SC Harland am kommenden Samstag SV Neulengbach empfängt, bekommt es Hafnerbach am selben Tag mit dem SV INDAT Türnitz zu tun.

2. Klasse Traisental/AV: SC Harland – TSU Förthof Hafnerbach, 1:2 (0:1)

77 Juraj Chupac 1:2

55 Miroslav Gregan 1:1

38 Jozef Tirer 0:1

