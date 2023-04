Eichgraben stoppt beim SC Pyhra die Talfahrt

Details Samstag, 08. April 2023 00:19

2. Klasse Traisental/AV: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der USV Eichgraben vor rund 100 Fans mit 2:1 gegen den SC Schaubach Pyhra gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte SC Pyhra gegen Eichgraben mit 1:0 die Nase vorn.

Zunächst sollten die Heimsichen als erstes Team jubeln dürfen. SC Schaubach Pyhra ging durch Christoph Hagenauer in der 17. Minute in Führung. Doch diese Führung hielt nicht lange. Philip Smola war es, der in der 24. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte und auf 1:1 stellte. Die Gäste legten noch vor der Pause nach. Onur Kayikci versenkte den Ball in der 33. Minute im Netz von SC Pyhra. Obwohl USV Eichgraben nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SC Schaubach Pyhra zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Erster Sieg seit sechs Spielen

SC Pyhra baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Eichgraben endlich wieder einmal drei Punkte.

Mit diesem Sieg zog USV Eichgraben an SC Schaubach Pyhra vorbei auf Platz sechs. SC Pyhra fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SC Schaubach Pyhra auf SV Würth Böheimkirchen, Eichgraben spielt tags zuvor gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – USV Eichgraben, 1:2 (1:2)

33 Onur Kayikci 1:2

24 Philip Smola 1:1

17 Christoph Hagenauer 1:0

