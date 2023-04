Wilhelmsburg spielt bei Hohenberg/St.Aegyd groß auf

Details Sonntag, 09. April 2023 00:36

2. Klasse Traisnetal/AV: Etwa 150 Fußballfans wollten sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Der ASK Wilhelmsburg erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd. Im Hinspiel war Hohenberg/St.Aegyd mit 1:5 krachend untergegangen.

Die Heimmannschaft geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Jemin Krasniqi das schnelle 1:0 für Wilhelmsburg erzielte. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der ASK Wilhelmsburg auf 2:0 (35.) durch Fabian Köberl. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Nach der Pause fanden auch die Gastgeber den Weg auf die Anzeigentafel. Kevin Bachler beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 1:2 der SG Hohenberg/St.Aegyd in die Maschen (48.). Wilhelmsburg antwortete prompt und Fabian Köberl brachte den Ball zum 3:1 über die Linie (50.). Sven Walter erwies Hohenberg/St.Aegyd einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (65.). Mit dem zweiten Treffer von Bachler rückte die SG Hohenberg/St.Aegyd wieder ein wenig an den ASK Wilhelmsburg heran (72.). Für die Vorentscheidung waren Krasniqi (87.) und Milovan Murisan (90.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Ein starker Auftritt ermöglichte Wilh.burg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd.

Wilhelmsburg macht erst in den Schlussminuten den Sack zu

Trotz der Schlappe behält Hohenberg/St.Aegyd den fünften Tabellenplatz bei. Die SG Hohenberg/St.Aegyd verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die Lage von Hohenberg/St.Aegyd bleibt angespannt. Gegen den ASK Wilhelmsburg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei Wilhelmsburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Der ASK Wilhelmsburg machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sechs. Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Wilh.burg momentan auf dem Konto.

Die SG Hohenberg/St.Aegyd tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei USV Eichgraben an. Zwei Tage später empfängt der ASK Wilhelmsburg den SV Pressbaum.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – ASK Wilhelmsburg, 2:5 (1:2)

90 Milovan Murisan 2:5

87 Jemin Krasniqi 2:4

72 Kevin Bachler 2:3

50 Fabian Koeberl 1:3

48 Kevin Bachler 1:2

35 Fabian Koeberl 0:2

10 Jemin Krasniqi 0:1

