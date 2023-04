FC Purkersdorf gewinnt das Topspiel gegen Hafnerbach

Details Samstag, 22. April 2023 00:24

2. Klasse Traisental/AV: Mit der 1:2-Niederlage gegen FC Purkersdorf verlor TSU Hafnerbach vor rund 120 Zuschauern auch den Platz an der Sonne. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Hafnerbach die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

In einer kampfbetonten Partie jubelten die Heimsichen nach zehn Minuten, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Der zweite Durchgang begann flott. Vor 120 Zuschauern markierte Mehmet Aydogan dann das 1:0 für Purkersdorf (51.). Die Gäste versuchten den Ausgleich zu erzielen, doch jubeln durften wieder die Heimischen. In der 73. Minute brachte Franz-Josef Marcher das Netz für den Ligaprimus zum 2:0 zum Zappeln. Hafnerbach versuchte es dann mit Gewalt. Kurz vor Ultimo war noch Thomas Gigl zur Stelle, hämmerte den Ball aus großer Distanz ins Kreuzeck und zeichnete für das erste Tor von TSU Förthof Hafnerbach verantwortlich (89.). Mehr war aber für die Gäste nicht mehr drin. Am Schluss gewann FC Purkersdorf gegen den Gast.

Purkersdorf übernimmt die Tabellenführung

Die errungenen drei Zähler gingen für FC Purkersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit dem Sieg baute Purkersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Heimmannschaft zwölf Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. FC Purkersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 36 Punkten auf der Habenseite steht TSU Hafnerbach derzeit auf dem zweiten Rang. Hafnerbach verbuchte insgesamt elf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die Lage von TSU Förthof Hafnerbach bleibt angespannt. Gegen FC Purkersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach Purkersdorf stellt TSU Hafnerbach mit 48 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

FC Purkersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei SV Neulengbach an. Zwei Tage später empfängt Hafnerbach den WSV Traisen.

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – TSU Förthof Hafnerbach, 2:1 (0:0)

89 Thomas Gigl 2:1

73 Franz-Josef Marcher 2:0

51 Mehmet Aydogan 1:0

