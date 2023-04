SV Altlengbach erzwingt das Remis gegen Wilhelmsburg

Details Sonntag, 23. April 2023 00:14

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von SV Altlengbach gegen Wilhelmsburg gab es vor 50 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 5:5. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Altlengbach-Laabental mitnichten. Altlengbach kam gegen den ASK Wilhelmsburg zu einem achtbaren Remis. Wilhelmsburg war im Hinspiel gegen SV Altlengbach in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Der ASK Wilhelmsburg geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Jovan Nikic das schnelle 1:0 für Altlengbach erzielte. Noch in der ersten Halbzeit errang Wilhelmsburg den Ausgleich durch Fabian Köberl (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Lirak Krasniqi war es, der in der 51. Minute den Ball im Gehäuse von SV Altlengbach-Laabental unterbrachte. Der ASK Wilhelmsburg führte schließlich durch den zweiten Treffer von Köberl das 3:1 herbei (58.). Lukas Zolvik verkürzte für SV Altlengbach später in der 66. Minute auf 2:3. Jemin Krasniqi schoss die Kugel zum 4:2 für Wilhelmsburg über die Linie (69.). Die Gäste mussten den Treffer von Tobias Himsel zum 3:4 hinnehmen (76.). Mit dem Tor zum 5:3 steuerte Jemin Krasniqi bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (85.) und ließ die Gäste bereits vom Sieg träumen. Mit zwei schnellen Treffern von Enno Gal (88.) und Himsel (90.) machte Altlengbach deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Am Ende stand es zwischen dem Gastgeber und dem ASK Wilhelmsburg pari.

Zwei späte Tore sichern doch noch einen Punkt

SV Altlengbach-Laabental muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Wilh.burg – SV Altlengbach bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 55 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Altlengbach in dieser Saison. Drei Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat SV Altlengbach-Laabental derzeit auf dem Konto. SV Altlengbach entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Beim ASK Wilhelmsburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Wilhelmsburg aus, sodass man nun auf dem sechsten Platz steht. Der ASK Wilhelmsburg verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Wilhelmsburg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Altlengbach tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, bei 1. SV Maria Anzbach an. Bereits einen Tag vorher reist der ASK Wilhelmsburg zu USV Eichgraben.

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach-Laabental – ASK Wilhelmsburg, 5:5 (1:1)

90 Tobias Himsel 5:5

88 Enno Gal 4:5

85 Jemin Krasniqi 3:5

76 Tobias Himsel 3:4

69 Jemin Krasniqi 2:4

66 Lukas Zolvik 2:3

58 Fabian Koeberl 1:3

51 Lirak Krasniqi 1:2

44 Fabian Koeberl 1:1

8 Jovan Nikic 1:0

