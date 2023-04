FC Purkersdorf gewinnt Torfestival beim SV Neulengbach

Details Samstag, 29. April 2023 00:06

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach und FC Purkersdorf lieferten sich vor etwa 200 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. SV Neulengbach erlitt gegen FC Purkersdorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Neulengbach bereits in Front. Norbert Burian markierte in der fünften Minute die Führung. Doch lange hielt dieser Vorsprung nicht. Marko Djukic versenkte den Ball in der 13. Minute im Netz der Heimmannschaft. Doch die Heimelf ließ sich nicht verunsichern. Bence Toth traf per Strafstoß zum 2:1 zugunsten von SV Neulengbach (36.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Philipp Grabner mit dem 2:2 für Purkersdorf zur Stelle (44.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der Treffer zum 3:2 sicherte FC Purkersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Grabner in diesem Spiel (47.). In der Schlussphase bäumte sich die Heimelf nochmal auf. Toth witterte seine Chance und schoss den Ball mit einem direkt getretenen Freistoß zum 3:3 für SV Neulengbach ein (82.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Danijel Romic den entscheidenden Führungstreffer für FC Purkersdorf erzielte (92.). Am Ende schlug Purkersdorf Neulengbach auswärts.

Romic schießt Purkersdorf doch noch zum Sieg

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von SV Neulengbach. Auf heimischem Rasen schnitt SV Neulengbach jedenfalls ziemlich schwach ab (1-4-4). Die Trendkurve von Neulengbach geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne. Trotz der Schlappe behält SV Neulengbach den neunten Tabellenplatz bei. Fünf Siege, neun Remis und fünf Niederlagen hat SV Neulengbach derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Neulengbach etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte SV Neulengbach.

FC Purkersdorf führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Mit beeindruckenden 58 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Klasse Traisental/AV. FC Purkersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Purkersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für SV Neulengbach ist der WSV Traisen (Samstag, 16:30 Uhr). FC Purkersdorf misst sich am selben Tag mit 1. SV Maria Anzbach (16:00 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – FC Purkersdorf, 3:4 (2:2)

92 Danijel Romic 3:4

82 Bence Toth 3:3

47 Philipp Grabner 2:3

44 Philipp Grabner 2:2

36 Bence Toth 2:1

13 Marko Djukic 1:1

5 Norbert Burian 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei