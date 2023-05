Traisen vergibt gegen Hafnerbach 3:1-Führung

Details Montag, 01. Mai 2023 00:37

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von TSU Förthof Hafnerbach gegen den WSV Traisen gab es vor 120 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Über das Remis konnte sich Traisen entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit TSU Förthof Hafnerbach. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag TSU Hafnerbach bereits in Front. Jozef Tirer markierte in der dritten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gastgeber nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Koray Umucu den Ausgleichstreffer für den WSV Traisen. Für das zweite Tor von Traisen war Daniel Jakovljevic verantwortlich, der in der 15. Minute das 2:1 besorgte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Emrullah Yildiz, der in der 22. Minute auf 3:1 erhöhte. Die Hintermannschaft von Hafnerbach ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Kurz nach dem Seitenwechsel bekam der Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen. Mit dem zweiten Treffer von Tirer rückte TSU Förthof Hafnerbach wieder ein wenig an den WSV Traisen heran (51.). Die komfortable Halbzeitführung von Traisen hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Matthias Pusker schoss den Ausgleich in der 54. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff beendete der Schiedsrichter den schwachen zweiten Durchgang des Gasts, in dem TSU Hafnerbach sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Hafnerbach vergibt Sprung auf Platz zwei

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Hafnerbach in der Tabelle auf Platz vier. Offensiv sticht TSU Förthof Hafnerbach in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 51 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Elf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat TSU Hafnerbach momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Hafnerbach. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Der WSV Traisen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Traisen liegt nun auf Platz zwölf. Zwei Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat der WSV Traisen derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging Traisen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

TSU Förthof Hafnerbach tritt am kommenden Samstag bei SC Schaubach Pyhra an, der WSV Traisen empfängt am selben Tag SV Neulengbach.

2. Klasse Traisental/AV: TSU Förthof Hafnerbach – WSV Traisen, 3:3 (1:3)

54 Matthias Pusker 3:3

51 Jozef Tirer 2:3

22 Emrullah Yildiz 1:3

15 Daniel Jakovljevic 1:2

5 Koray Umucu 1:1

3 Jozef Tirer 1:0

