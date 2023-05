Negativserie von Harland hält auch beim SV Pressbaum weiter an

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:07

2. Klasse Traisental/AV: Am Freitag begrüßte der SV Pressbaum SC Harland. Die Begegnung ging vor rund 90 Besuchern mit 3:1 zugunsten des SV Pressbaum aus. Pressbaum hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel war Harland bei der deutlichen 1:6-Pleite unter die Räder gekommen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Vladimir Peska sein Team in der elften Minute. Der SV Pressbaum glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für SC Harland in die Kabinen. Mathias Schober beförderte das Leder zum 1:1 des SV Pressbaum in die Maschen (63.). Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Danijel Topic, der in der 82. Minute zur Stelle war. Pascal Szczur schoss die Kugel zum 3:1 für Pressbaum über die Linie (83.). Am Ende verbuchte der SV Pressbaum gegen Harland einen Sieg.

Harland brachte Pausenführung nicht über die 90 Minuten

Der dritte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte des SV Pressbaum. Nach diesem Erfolg steht Pressbaum auf dem sechsten Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SV Pressbaum derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Pressbaum konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Mit 67 Gegentreffern ist SC Harland die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Pressbaum – Harland bleibt weiter unten drin. Im Angriff weist SC Harland deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Harland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der SV Pressbaum hat die Krise von SC Harland verschärft. Harland musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Der SV Pressbaum stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV INDAT Türnitz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SC Harland den ASK Wilhelmsburg.

2. Klasse Traisental/AV: SV Pressbaum – SC Harland, 3:1 (0:1)

83 Pascal Szczur 3:1

82 Danijel Topic 2:1

63 Mathias Schober 1:1

11 Vladimir Peska 0:1

