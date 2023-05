Traisen feiert Triumph über Maria Anzbach

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:10

2. Klasse Traisental/AV: Gegen den WSV Traisen holte sich 1. SV Maria Anzbach vor 95 Fußballfans eine 1:3-Schlappe ab. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Maria Anzbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit der Heimmannschaft beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Die Anfangsphase verlief zunächst torlos. Koray Umucu brachte Traisen in der 20. Minute nach vorn. Die Heimelf legte nach. Pavol Poliacek war es, der in der 31. Minute das Spielgerät im Gehäuse von 1. SV Maria Anzbach unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Doch noch vor dem Pausenpfiff konnten auch die Gäste erstmals treffen. Adam Teichmann nutzte die Chance für Maria Anzbach und beförderte in der 38. Minute das Leder per Freistoß zum 1:2 ins Netz. Der WSV Traisen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem 3:1 sicherte Poliacek dem Gast nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Felix Thurnher von 1. SV Maria Anzbach noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (89.). Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Leonid Krasniqi von Traisen in der 90. Minute. Am Ende punktete der WSV Traisen dreifach bei Maria Anzbach.

Traisen überrascht den Favoriten

Trotz der überraschenden Pleite bleibt 1. SV Maria Anzbach in der Tabelle stabil. Maria Anzbach verbuchte insgesamt zwölf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei 1. SV Maria Anzbach etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Maria Anzbach.

Traisen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem der WSV Traisen die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Traisen aktuell den achten Rang. Die drei Punkte brachten für den WSV Traisen keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Drei Siege, acht Remis und neun Niederlagen hat Traisen momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den WSV Traisen, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Mittwoch trifft 1. SV Maria Anzbach auf TSU Förthof Hafnerbach, Traisen spielt tags darauf gegen USV Eichgraben.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – WSV Traisen, 1:3 (1:2)

84 Pavol Poliacek 1:3

38 Adam Teichmann 1:2

31 Pavol Poliacek 0:2

20 Koray Umucu 0:1

