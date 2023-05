Böheimkirchen dreht das Spiel gegen Eichgraben

Details Montag, 15. Mai 2023 00:23

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen und USV Eichgraben lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Eichgraben einen knappen 3:2-Sieger.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Böheimkirchen bereits in Front. Chibuzo Oguegbu markierte in der vierten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Maximilian Kranz den Ausgleichstreffer für USV Eichgraben. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philip Smola in der 28. Minute und brachte somit die Gäste in Führung. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Eichgraben in die Kabine. Nach einer guten Stunde war das Spiel wieder ausgeglichen. Das 2:2 von Böheimkirchen stellte Agon Demiri sicher (62.). Der Treffer zum 3:2 sicherte SV Würth Böheimkirchen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Oguegbu in diesem Spiel (79.). Letzten Endes ging SV Böheimkirchen im Duell mit USV Eichgraben als Sieger hervor.

Doppelpack von Oguegbu ebnet den Weg

Böheimkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Würth Böheimkirchen belegt mit 27 Punkten den elften Tabellenplatz. In der Verteidigung von SV Böheimkirchen stimmt es ganz und gar nicht: 52 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Böheimkirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Durch diese Niederlage fällt Eichgraben in der Tabelle auf Platz neun zurück.

Acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. SV Würth Böheimkirchen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten.

Vor heimischem Publikum trifft SV Böheimkirchen am nächsten Donnerstag auf SC Schaubach Pyhra, während USV Eichgraben am selben Tag den WSV Traisen in Empfang nimmt.

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen – USV Eichgraben, 3:2 (1:2)

79 Chibuzo Oguegbu 3:2

62 Agon Demiri 2:2

28 Philip Smola 1:2

10 Maximilian Kranz 1:1

4 Chibuzo Oguegbu 1:0

