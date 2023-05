Hohenberg/St. Aegyd jubelt: Lukac erledigt SV Neulengbach

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:09

2. Klasse Trasiental/AV: Durch ein 4:2 holte sich Hohenberg/St.Aegyd zu Hause drei Punkte. Der Gast SV Neulengbach hatte vor mehr als 140 Zuschauern das Nachsehen. Auf dem Papier ging die SG Hohenberg/St.Aegyd als Favorit ins Spiel gegen Neulengbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte SV Neulengbach mit einem 3:1 die Punkte daheim behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Laurenz Hofbauer markierte in der zweiten Minute die Führung. Hohenberg/St.Aegyd zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug René Lukac mit dem Ausgleich zurück. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Als die Schlussphase begann ging die SG Hohenberg/St.Aegyd durch den zweiten Treffer von Lukac (71.) in Führung. In der 84. Minute war Hofbauer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Lukac witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Hohenberg/St.Aegyd ein (86.). Damit war sein Dreierpack perfekt! In der 87. Minute zeigte der Referee Markus Figl von SV Neulengbach die Rote Karte. Neulengbach geriet deutlicher in Rückstand, als die SG Hohenberg/St.Aegyd durch Fabian Böhm auf 4:2 erhöhte (94.). Schließlich sprang für Hohenberg/St.Aegyd gegen SV Neulengbach ein Dreier heraus.

Lukac der Matchwinner

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der die SG Hohenberg/St.Aegyd auf den fünften Rang kletterte. Die Heimmannschaft erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt SV Neulengbach den zehnten Platz in der Tabelle ein. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Neulengbach auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Sechs Siege, zehn Remis und sechs Niederlagen hat SV Neulengbach derzeit auf dem Konto. Elf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Hohenberg/St.Aegyd momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist die SG Hohenberg/St.Aegyd zu 1. SV Maria Anzbach, tags zuvor begrüßt SV Neulengbach den SV Pressbaum vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – SV Neulengbach, 4:2 (1:1)

94 Fabian Boehm 4:2

86 Rene Lukac 3:2

84 Laurenz Hofbauer 2:2

71 Rene Lukac 2:1

7 Rene Lukac 1:1

2 Laurenz Hofbauer 0:1

