Hafnerbach fügt dem SV Pressbaum dritte Pleite in Serie zu

Details Montag, 22. Mai 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Am Sonntag verbuchte TSU Förthof Hafnerbach vor etwa 100 Besuchern einen 3:1-Erfolg gegen den SV Pressbaum. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TSU Förthof Hafnerbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte TSU Hafnerbach einen Erfolg geholt und einen 2:0-Sieg zustande gebracht.

Der SV Pressbaum erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Djordje Miletic traf per Freistoß in der fünften Minute ins Tormanneck zur frühen Führung. In Minute 13 musste die Querlatte für die Heimsichen retten. Für das 1:1 von Hafnerbach zeichnete Dominik Grill verantwortlich (14.), der den Ball aus gut 25 Metern im Kreuzeck unterbrachte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Matus Jorik per Kopf in der 21. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für TSU Förthof Hafnerbach ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In Minute 67 fand Danijel Topic eine große Chance vor, doch sein Abschluss flog über das Gehäuse der Gäste. Matthias Pusker erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 69 Minuten auf 3:1. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann TSU Hafnerbach gegen Pressbaum.

Hafnerbach weiterhin mit Kontakt zu Platz eins

Neun Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der SV Pressbaum derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Gastgeber die dritte Pleite am Stück.

Offensiv konnte Hafnerbach in der 2. Klasse Traisental/AV kaum jemand das Wasser reichen, was die 59 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute TSU Hafnerbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte TSU Förthof Hafnerbach 13 Siege, vier Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Hafnerbach ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag trifft der SV Pressbaum auf SV Neulengbach, TSU Förthof Hafnerbach spielt am selben Tag gegen den ASK Wilhelmsburg.

2. Klasse Traisental/AV: SV Pressbaum – TSU Förthof Hafnerbach, 1:3 (1:2)

69 Matthias Pusker 1:3

21 Matus Jorik 1:2

14 Dominik Grill 1:1

5 Djordje Miletic 1:0

