Deutliche Pleite für den SC Pyhra beim FC Purkersdorf

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Am Freitag verbuchte FC Purkersdorf vor 200 Zuschauern einen 3:1-Erfolg gegen SC Schaubach Pyhra. FC Purkersdorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war 5:2 zugunsten der Gastgeber ausgegangen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Purkersdorf und SC Pyhra ohne Torerfolg in die Kabinen. In MInute 57 erzielte Mehmet Aydogan das 1:0 für den Tabellenführer. Philipp Grabner legte nach 72 Minuten zum 2:0 nach. Manuel Farzan Farghadan markierte mit dem Treffer zum 3:0 auch den Endstand. Am Ende behielt FC Purkersdorf gegen SC Schaubach Pyhra die Oberhand.

Klaren Sieg erst nach der Pause fixiert

Erfolgsgarant von FC Purkersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 72 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. 17 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Purkersdorf momentan auf dem Konto. Elf Spiele ist es her, dass FC Purkersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Zehn Siege, ein Remis und 13 Niederlagen hat SC Pyhra derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der Gast nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

FC Purkersdorf tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei der SG Hohenberg/St.Aegyd an. Zwei Tage später empfängt SC Schaubach Pyhra den WSV Traisen.

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – SC Schaubach Pyhra, 3:1 (0:0)

81 Manuel Farzan Farghadan 3:0

72 Philipp Grabner 2:0

57 Mehmet Aydogan 1:0

